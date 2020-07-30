Про це в коментарі “5 каналу” повідомив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Він уточнив, що вже звертався з цим питанням до Міністерства закордонних справ.

“Чи не розглянути б таку пропозицію, щоб їх нам видали по екстрадиції. Це питання обговорюється, яким чином. Це було б непогано”, – зазначив Кривонос.

“По-перше, це б посилило нормальні відносини України й Білорусі, дало б поштовх до покращення відносин. І відбило би бажання наших ворогів використовувати територію наших сусідів як плацдарм для дій проти нашої країни”, – додав він.

Напередодні стало відомо, що правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”.

В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини, ще одного виявили та затримали на півдні країни.

У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії”.

Як заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, приблизно 14 затриманих у Білорусі бойовиків раніше воювали на Донбасі.

А білоруське видання “Наша Нива” писало, що імена багатьох із затриманих під Мінськом бойовиків можна знайти в українській базі “Миротворець”. Майже всі вони брали участь в бойових діях на Донбасі і причетні до групи “Вагнер”. Деякі з них – уродженці Донецької і Луганської областей.

Як відомо, найманці ПВК “Вагнера” брали участь у військових діях на Донбасі проти українських військ, про що неодноразово повідомляла Служба безпеки України. Також ЗМІ повідомляли про участь “вагнеровців” у боях в Сирії.