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У РНБО розповіли, скільки резервістів можуть призвати у разі нападу РФ

В Україні підписали указ про призов резервістів в особливий період. Наразі налічується 36 тисяч резервістів, серед яких більшість має досвід ведення воєнних дій.

Середа, 23 лютого 2022, 15:53
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Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу.

Якщо Російська Федерація вдереться на територію України, то ухвалюватимуть рішення щодо резервістів  військові. За Збройними силами України залишається право визначати, як і куди їх залучать.

“Кількість (резервістів) на сьогодні становить 36 тисяч осіб. Це люди в переважній більшості, які вже пройшли фронт, вони розуміють, про що йдеться”, – сказав він.

Наразі потреби у загальній мобілізації немає, зазначив президент Володимир Зеленський. Проте через агресивні дії РФ нашій країні потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та решту військових формувань. Зазначимо, що можливий призов резервістів передбачений зі складу осіб, зарахованих до оперативного резерву.

Найближчим часом планують провести навчальні збори резервістів системи тероборони.

Теги: агресія Росії, агресія РФ, війна з Росією, Збройні сили України, ЗСУ, резервісти, РНБО

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