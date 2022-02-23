У РНБО розповіли, скільки резервістів можуть призвати у разі нападу РФ

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив на брифінгу.
Якщо Російська Федерація вдереться на територію України, то ухвалюватимуть рішення щодо резервістів військові. За Збройними силами України залишається право визначати, як і куди їх залучать.
“Кількість (резервістів) на сьогодні становить 36 тисяч осіб. Це люди в переважній більшості, які вже пройшли фронт, вони розуміють, про що йдеться”, – сказав він.
Наразі потреби у загальній мобілізації немає, зазначив президент Володимир Зеленський. Проте через агресивні дії РФ нашій країні потрібно оперативно доукомплектувати українську армію та решту військових формувань. Зазначимо, що можливий призов резервістів передбачений зі складу осіб, зарахованих до оперативного резерву.
Найближчим часом планують провести навчальні збори резервістів системи тероборони.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив, що підписав указ про призов резервістів в особливий період. Воєнний стан поки що не варто вводити, зазначив очільник держави.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про запровадження надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької та Луганської областей. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що його планують запровадити надзвичайний стан (НС) для більш ефективної роботи силових структур.
- Цей особливий правовий режим вводять лише за наявності загрози безпеці, тому цей формат має певні терміни та можливі заборони.
- Державна прикордонна служба України (ДПСУ) попередила про запровадження додаткових режимних обмежень у районах України, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією Донбасу та прилягають до морського узбережжя.