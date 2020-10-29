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У РНБО заявили про «план проти української державності» через рішення КСУ

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що рішення КСУ щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК є свідченням наявності певного "плану проти української державності".

Четвер, 29 жовтня 2020, 21:26

Про це він Данілов заявив під час термінового закритого засідання РНБО під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє Офіс президента. 

Секретар РНБО заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, “дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності”.

На його думку, Суд виступив “криголамом” досягнень на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції та руйнує антикорупційне законодавство.

Він нагадав, що раніше Конституційний Суд  скасував закон про незаконне збагачення. Внаслідок цього рішення було закрито чимало гучних кримінальних проваджень.

“Такі дії Суду мають низку не просто негативних, а катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі нашої країни. Кардинальним чином змінюється атмосфера відносин України з Євросоюзом, з нашим євроатлантичним співтовариством” – сказав він.

Данілов також звернув увагу на те, що рішення було ухвалено одразу після місцевих виборів. Це також, на його думку. свідчать про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій.

Зауважимо, заявляючи про певний “план” та “антидержавні дії” Данілов не висловлює звинувачень у бік будь-кого.

Президент Зеленський також припустив, що КСУ діяв під чиїмось впливом, але так само не озвучував жодних припущень.

“Я не впевнений, що судді Конституційного Суду самі вирішили зробити те, що вони вчора скоїли”, — сказан він.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду на закритому засіданні ухвалила рішення у справі щодо можливої невідповідності Конституції України окремих положень законів України “Про запобігання корупції“, “Про прокуратуру“, “Про Національне антикорупційне бюро України“, “Про Державне бюро розслідувань“, “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів“, Кримінального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України.

Своїм рішенням суд скасував відповідальність за неправдиве декларування та обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. 

Розгляд справи відбувся за ініціативою 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

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29 жовтня президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Перед засіданням він звернувся до правоохоронців 

На засіданні Зеленський дав доручення невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному Суді.

28 жовтня на виконання рішення КСУ НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Проте після засідання РНБО Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

  • В Євросоюзі вважають скандальне рішення КСУ підставою для призупинення “безвізу”. Проте у Кабміні запевняють, що загроз немає.
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Теги: рішення КСУ, декларація, Конституційний суд України, НАЗК, РНБО

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