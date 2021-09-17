У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“В Апараті РНБО розроблено та введено в експлуатацію сучасну інформаційно-аналітичну систему, яка належить до третього класу, найвищого рівня складності. Система працює з серпня 2021 року. Система буде здійснювати моніторинг тих людей, які після ухвалення закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою нашою моніторингу”, – пояснив Данілов.

Система аналізуватиме дані з відкритих джерел, а також з секретних документів та тих, що передбачені для службового користування.

За словами Данілова, це перша така система в Україні, аналогів якої не існує.

Шведський економіст Андерс Ослунд також розкритикував поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію та озвучені міністром юстиції Денисом Малюською очікування щодо продажу олігархами ЗМІ після його ухвалення.

Омбудсмен з прав людини Людмила Денісова заявила, що поданий до Верховної Ради України законопроєкт про деолігархізацію містить кілька важливих недоопрацювань.

Нагадаємо, три опозиційні фракції – “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” — розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (№5599-1). Цей законопроєкт було відхилено, рекомендацію це зробити напередодні дав профільний комітет.