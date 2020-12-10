Про це свідчать дані сайту Downdetector.
Користувачі скаржаться на роботу Facebook в цілому і на проблеми зі входом в соцмережу, також є труднощі зі входом і відправкою повідомлень в Messenger.
У Instagram найбільша частина проблем пов’язана зі входом і завантаженням фото і відео.
Найбільше проблема торкнулася європейських країн. Зокрема, Польщі, Данії, Бельгії, Франції і Великобританії.
В Україні великих проблем не зафіксовано.
- Раніше повідомлялося, що 12 листопада багато користувачів комп’ютерів Mac від Apple зіткнулися з проблемами в роботі своїх пристроїв.