Користувачі в багатьох країнах поскаржилися на збої в роботі Facebook, його сервісу Messenger і Instagram.

Про це свідчать дані сайту Downdetector.

Користувачі скаржаться на роботу Facebook в цілому і на проблеми зі входом в соцмережу, також є труднощі зі входом і відправкою повідомлень в Messenger.

У Instagram найбільша частина проблем пов’язана зі входом і завантаженням фото і відео.

Найбільше проблема торкнулася європейських країн. Зокрема, Польщі, Данії, Бельгії, Франції і Великобританії.

В Україні великих проблем не зафіксовано.