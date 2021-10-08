Про це свідчать дані сервісу downdetector, а також повідомлення пресслужби Facebook у Twitter.
Збій відбувся ввечері у п’ятницю, 8 жовтня.
Як стало відомо, найбільше постраждав Instagram. Користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку понад 30 разів. У Facebook повідомили, що працюють над відновленням роботи сервісів.
О 22:30 українські користувачі не змогли зайти у застосунок.
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.
— Facebook (@Facebook) October 8, 2021
У Instagram користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку (65%), про проблеми у роботі вебсайту (19%), про проблеми в роботі сервісу в цілому (16%).
Найбільше проблем зафіксували у користувачів з США та Західної Європи.
Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.
- Нагадаємо, після того, як нове дослідження показало, що Facebook не змогла запобігти показ шкідливої реклами підліткам, виконавчого директора компанії Марка Цукерберга хочуть заслухати в Сенаті США.
- Крім цього, 5 жовтня колишня співробітниця Facebook Френсіс Хауген виступить з показаннями в підкомітеті Сенату з торгівлі, де розповість про вплив Facebook і Instagram на молодих користувачів та інші аспекти роботи платформ.