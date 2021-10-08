У роботі соціальних мереж Instagram та Facebook вдруге за тиждень стався збій. Окрім цього, користувачі скаржилися на проблеми в роботі месенджера Whatsapp.

Про це свідчать дані сервісу downdetector, а також повідомлення пресслужби Facebook у Twitter.

Збій відбувся ввечері у п’ятницю, 8 жовтня.

Як стало відомо, найбільше постраждав Instagram. Користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку понад 30 разів. У Facebook повідомили, що працюють над відновленням роботи сервісів.

О 22:30 українські користувачі не змогли зайти у застосунок.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021

У Instagram користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку (65%), про проблеми у роботі вебсайту (19%), про проблеми в роботі сервісу в цілому (16%).

Найбільше проблем зафіксували у користувачів з США та Західної Європи.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.