Про це свідчать дані сервісу downdetector, а також повідомлення пресслужби Facebook у Twitter.

Збій відбувся ввечері у п’ятницю, 8 жовтня.

Як стало відомо, найбільше постраждав Instagram. Користувачі повідомили про проблеми в роботі застосунку понад 30 разів. У Facebook повідомили, що працюють над відновленням роботи сервісів.

О 22:30 українські користувачі не змогли зайти у застосунок.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 8, 2021