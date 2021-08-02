Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до соцмережі Instagram.

Про це свідчать дані трекерів DownDetector та Outage.Report.

Користувачі почали масово скаржитися на збої у роботі Instagram після 23-ї години за київським часом.

Сервіс Outage.Report демонструє, що найбільше повідомлень про збої надходять з Європи, зокрема, України, та США.

Користувачам, зокрема, демонструють сповіщення із текстом “Щоб захистити нашу спільноту, ми обмежуємо частоту деяких дій в Instagram. Повідомте нам, якщо вважаєте, що ми зробили помилку”.

Про причини збою наразі не повідомляється.