У ніч на неділю, 4 жовтня, в роботі месенджера Telegram знову стався масштабний збій.

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на інформацію порталу Downdetector, який відстежує порушення в роботі популярних інтернет-ресурсів.

Проблеми в роботі месенджера почалися приблизно опівночі.

Найбільше скарг від користувачів надходить на неможливість підключитися до месенджера (67%). Також виникають проблеми з відправленням та отриманням повідомлень (29%). Крім того, у користувачів не виходить залогінитися (3%).

Збій у роботі месенджера в основному відчули жителі країн Європи, в тому числі України, Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії та низки інших.

Також проблеми спостерігаються у жителів Росії та Білорусі.

Користувачі в Північній і Південній Америці відчули збій значно меншою мірою.

Представники Telegram поки не публікували офіційні коментарі з даного приводу.

Востаннє про глобальний збій у роботі месенджера повідомлялося 25 вересня.