Про це повідомляють #Букви, посилаючись на інформацію порталу Downdetector, який відстежує порушення в роботі популярних інтернет-ресурсів.
Проблеми в роботі месенджера почалися приблизно опівночі.
Найбільше скарг від користувачів надходить на неможливість підключитися до месенджера (67%). Також виникають проблеми з відправленням та отриманням повідомлень (29%). Крім того, у користувачів не виходить залогінитися (3%).
Збій у роботі месенджера в основному відчули жителі країн Європи, в тому числі України, Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Великої Британії та низки інших.
Також проблеми спостерігаються у жителів Росії та Білорусі.
Користувачі в Північній і Південній Америці відчули збій значно меншою мірою.
Представники Telegram поки не публікували офіційні коментарі з даного приводу.
Востаннє про глобальний збій у роботі месенджера повідомлялося 25 вересня.
- Раніше повідомлялося, що розробники месенджера Telegram почали тестувати функцію повноцінного коментування постів. Вона буде доступна для користувачів після оновлення програми.