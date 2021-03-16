Корпорація Microsoft заявила, що в роботі її сервісів стався масштабний збій.

Про це пише Reuters.

Проблеми були пов’язані з “нещодавньою зміною системи аутентифікації”. Користувачі можуть як і раніше стикатися з проблемами доступу до служб Microsoft 365, але Teams, Outlook.com і Exchange Online вже працюють.

Зазначається, що понад 26 000 осіб повідомили про проблеми з Teams, понад 3000 користувачів писали про проблеми з Office 365. Понад 2 300 осіб також повідомили про проблеми з хмарними обчислювальними службами Microsoft.