Про це свідчать дані трекера DownDetector, докладніше пише сайт американського телеканалу CNN.

З проблемами, зокрема, зіткнулися користувачі таких інтернет-ресурсів: Twitch, Reddit, GitHub і Spotify, Pinterest, HBO Max, Hulu та інших.

Також проблеми із завантаженням і доступом відчувають сайти відомих міжнародних видань та телеканалів. Серед них – The Guardian, The New York Times, Financial Times, BuzzFeed News і BBC.

Збій стався й в американського сайту про комп’ютерну техніку та гаджети The Verge – його співробітники розміщували новини в Google Docs.

Найбільше повідомлень про неполадки в роботі надійшло від користувачів Twitch. Про збої в роботі платформи написали майже дві тисячі осіб. 75 відсотків з них не змогли зайти на сайт, 21 відсоток поскаржилися на проблеми з входом у систему. В інших не завантажувалися відеоролики.

Про проблеми з доступом до Reddit повідомили понад 400 осіб. Практично у всіх не завантажувався сайт.

Користувачі GitHub і Spotify мали проблеми із завантаженням сайту та авторизацією в системі, юзери Spotify не змогли завантажити музику.