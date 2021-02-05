Родичі народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Тараса Козака, що потрапив під санкції, володіють десятками квартир, будинками та земельними ділянками.

Про це повідомляє Слідство.info.

У своїй декларації за 2019 рік Козак, зокрема, зазначив частки у 12 компаніях. Також він задекларував будинок на 330 квадратних метрів у селі Сокільники, що під Львовом, та офіс на 100 квадратних метрів у Львові. У Києві він орендує будинок у компанії, що належить дружині одного з лідерів “ОПЗЖ” Віктора Медведчука Оксані Марченко.

Значну частину своїх активів нардеп зберігає у білоруських банках, зокрема у “МТБанку” та в “АбсолютБанку”, тож українські санкції їх не зачеплять. Також Козак зберігає готівкою 150 тисяч євро та майже 2,5 мільйони гривень.

Крім того, українські санкції оминули майно, яке офіційно належить не власне нардепові, а його рідним. Зокрема, молодший брат Тараса Козака Богдан володіє 12-ма квартирами лише у Києві. З них 11 — у житловому комплексі Eliseum, а 12-та квартира площею майже 2500 квадратних метрів розташована на елітному Печерську.

Також у Львові Богданові Козаку належить будинок, квартира, два паркомісця та дві комірки, а в області — будинок та кілька земельних ділянок. Ще 24 ділянки землі по Львівській області він орендує.

Про молодшого брата нардепа відомо, що він веде спільний бізнес із братом Віктора Медведчука Сергієм — зокрема, вони займаються вантажними автомобілями, будівництвом та видобуванням піску.

70-річна мати Тараса Козака Софія володіє квартирою та паркомісцем у Львові, будинком та трьома земельними ділянками у Львівській області. Окрім цього, їй належить чотири квартири у новобудові в столиці.

Ще одна близька до Козака особа — Наталія Лавренюк, яка за даними журналістів є цивільною дружиною нардепа та матір’ю його дитини, теж володіє низкою об’єктів нерухомості. Також вона займається нафтовидобувним бізнесом у Росії спільно з Оксаною Марченко, дружиною Медведчука.

Лавренюк володіє, зокрема, квартирою в Києві, 10-ма земельними ділянками у Київській області, будинком, квартирою та офісом у Львові. Раніше “Схеми” розповідали про вісім земельних ділянок Лавренюк у Тарасівці, що під Києвом. Там станом на 2019 рік тривало будівництво. Тепер, відповідно до реєстру нерухомості, на цій землі вже звели три будинки площею понад 500 кв. м. Утім, вони надійно сховані за високим парканом.

Також Лавренюк володіє елітною автівкою — Mercedes-Benz V 300 D 2020 року випуску. Зараз такий автомобіль коштує близько 3 млн гривень.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.