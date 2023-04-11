Держдума РФ внесла поправки до законодавства, які узаконюють розсилку росіянам повісток в електронному вигляді. Якщо користувач додатка "Госуслуги" довгий час не з'являтиметься у мережі, то на нього чекатимуть різні обмеження.

Про це повідомило прокремлівський телеканал “Звезда“.

Відтепер росіяни, які отримали повістки, зокрема в електроному вигляді, мають з’явитися у військомат. Поки громадянин цього не зробив йому заборонено виїзд з території Росії.

Врученою повістка буде вважатися після закінчення семи днів з дати її розміщення у спеціально створеному реєстрі повісток.

Російським громадянам, які отримали повістку у будь-якій формі, у випадку неявки до військкомату після закінчення 20 календарних днів з дня, зазначеного у порядку денному, надсилається попередження через Держпослуги.

Після отримання попередження ряд прав громадянина обмежується. Наприклад, для нього вводиться заборона на реєстрацію як індивідуальний підприємець, заборона на постановку на облік у податковій службі, реєстрація нерухомості, заборона на керування, отримання кредитів тощо.

Довідка. 11 квітня у держдумі Росії розглянули законопроєкт, що дозволяє юридично прирівнювати електронні повістки до паперових. Їхнє надання можуть реалізовувати через поштові відділення або “Госуслуги”. Якщо призовник не отримав паперову повістку і видалив аккаунт, то повістка все одно вважається врученою.

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