У Росії немає ресурсів для "необмеженої" гонки ядерних озброєнь, заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, коментуючи рішення президента Росії Володимира Путіна призупинити дію договору про ядерні озброєння.

Про це повідомляє CNN.

Росія не в змозі проводити необмежену гонку ядерних озброєнь, адже у них немає грошей, особливо враховуючи навантаження на їхні війська через війну, санкції, експортний контроль.

Отже, ви знаєте, я думаю, що це був спосіб для нього створити деякі риторичні заголовки. Але я думаю, що з практичної точки зору це не змінило ситуацію”, – зазначив Кал законодавцям у Комітеті Палати представників у справах збройних сил у вівторок.

Він також додав, якщо Москва використає будь-яку ядерну зброю в межах свого триваючого вторгнення в Україну, високопосадовці США “дуже чітко дали зрозуміти”, що наслідки будуть серйозними.

Хоча заступник міністра зауважив, що потрібна пильність, оскільки Росія залишається небезпечною державою з великою кількістю ядерної зброї, він сказав, що навряд чи Москва використовуватиме ядерну зброю.

Вони вже не дотримувалися режиму перевірок, використовуючи Covid та інші речі як виправдання. Також цікаво, що Путін вирішив призупинити, а не вийти з договору. Я думаю, що це фактично показник того, що це не ефективний важіль впливу на нас”.

Водночас зауважимо, стало відомо, що деталі західного виробництва для зброї, яку РФ використовує у повномасштабній війні проти України, продовжують постачатися до країни-агресора.