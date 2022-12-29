Про це повідомив “Укрінформ“.

В Олексія Громова запитали щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах РФ.

“У наступному році буде ще більше “бавовни”, — відповів Громов.

Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов сказав, що на території півострова протягом січня буде нібито високий рівень “терористичної небезпеки”.

Також британські розвідники нагадали, що вдруге за останні тижні на аеродром Енгельса було здійснено атаку БПЛА. Причини у тому, що у росіян недостатня кількість систем ППО.