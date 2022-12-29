Про це повідомив “Укрінформ“.
В Олексія Громова запитали щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах РФ.
“У наступному році буде ще більше “бавовни”, — відповів Громов.
Зазначимо, що сьогодні гауляйтер окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов сказав, що на території півострова протягом січня буде нібито високий рівень “терористичної небезпеки”.
Також британські розвідники нагадали, що вдруге за останні тижні на аеродром Енгельса було здійснено атаку БПЛА. Причини у тому, що у росіян недостатня кількість систем ППО.
- Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова вести переговори з усіма сторонами, залученими у війну в Україні, проте “Київ і його західні сторонники відмовилися брати участь у переговорах”.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль намагається змусити Київ сісти за стіл перемовин, тиснучи на Захід, оскільки ігнорує Україну як суверенну державу.