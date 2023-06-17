У Росії сурогатним сидром отруїлись понад сотня осіб. З них 36 - зокрема одна дитина - померли.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Як повідомив очільник МОЗ РФ Михайло Мурашко, загальна кількість осіб, які отруїлись сурогатним сидром зросла до 106.

Серед всіх постраждалих є п’ятеро дітей.

З загальної кількості тих, хто отруївся, 36 осіб – зокрема одна дитина – померли.

Варто зауважити, що кількість тих, хто отруївся сурогатним сидром та помер продовжує зростати щонайменше від початку червня.