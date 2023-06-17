Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС
Як повідомив очільник МОЗ РФ Михайло Мурашко, загальна кількість осіб, які отруїлись сурогатним сидром зросла до 106.
Серед всіх постраждалих є п’ятеро дітей.
З загальної кількості тих, хто отруївся, 36 осіб – зокрема одна дитина – померли.
Варто зауважити, що кількість тих, хто отруївся сурогатним сидром та помер продовжує зростати щонайменше від початку червня.
- Китайський блогер помер після надмірного вживання алкоголю під час прямої трансляції. Він транслював свою участь у змаганні з іншим блогером, вживаючи напій із типовим вмістом алкоголю від 30% до 60%.