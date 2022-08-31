Росія зіткнеться з гострим дефіцитом снарядів, артилерії та бронетехніки до кінця 2022 року. РФ не зможе продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь через санкційний тиск.

Про це повідомило The Insider.

Шість місяців повномасштабної війни для РФ принесли колосальні непоправні втрати особового складу, озброєння та військової техніки. Нині залишилося мало керованих ракет, а снаряди для артилерії та бронетехніка вичерпаються до кінця року. Російська авіація вже не може вести повномасштабну повітряну кампанію.

Санкційна політика щодо Москви призвела до того, що країна-агресор не зможе повноцінно продовжувати промислове виробництво озброєнь. Зокрема це стосується запасів озброєнь, які вже добігають кінця.

Видання зазначило, що РФ мала витратити не менше 7 млн ​​снарядів. Це число наведено без урахування втрат прифронтових складів внаслідок українських ударів.

“При збереженні інтенсивності війни на нинішньому рівні Москва вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії”, – йдеться в тексті.

Крім виробництва, РФ має проблеми зі зношуванням стволів. У нарізних гармат артилерії чи танків стволи зношуються набагато швидше, ніж у реактивних систем залпового вогню. Утім, для останніх потрібне належне обслуговування для тривалої експлуатації.

Зношування артилерії спричинить різке зниження ефективності цього озброєння вже до кінця року. Водночас збільшується дефіцит снарядів для систем.

“Будучи відрізаними від поставок західного обладнання, запчастин і матеріалів і одночасно обмеженими за людським капіталом та продуктивністю праці, російські виробники артилерії та боєприпасів неминуче зіткнуться в найближчій перспективі не стільки зі стагнацією, скільки зі скороченням виробництва”, – пише видання.

Росія прикриває дефіцит далекобійних ракет тим, що атакує міста України з далекобійної реактивної артилерії. Також російські окупанти використовують для обстрілів комплекси ППО/ПРО С-300/С-400 для ударів по наземних цілях.

Промисловість РФ навряд чи має потенціал для серйозного збільшення виробництва ракет. Цьому сприяє ембарго на постачання обладнання та кадрові обмеження. Останнє провокує низьку продуктивність праці.

Також можливий дефіцит бронетехніки, попри те, що її підвозять. За умови збереження високої інтенсивності бойових дій, до кінця 2022 року техніка повинна буде піти на ремонт або вже буде знищена.

Поки що не найгірше становище в авіації. На сьогодні з урахуванням втрат і поломок РФ здатна тримати поблизу кордонів 400 бойових літаків різних типів і приблизно 360 вертольотів. Варто додати, що не всі з них є ударними.

Видання вважає, що вести повномасштабну повітряну кампанію Росія виявилася не здатною від початку війни. Тому вже через пів року вторгнення в Україну можливості для такої кампанії лише скоротилися.