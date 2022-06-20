Про це повідомили сайті “Інституту стратегії освіти” у проєкті програми.
Тему будуть вивчати у курсі “Введення в новітню історію Росії” для дев’ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже отримали приблизну робочу програму.
Серед тем курсу було про “возз’єднання” Криму з Росією” та “Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції”. Відтепер до них додали так зване “Визнання” Росією “ЛДНР” (2022 р.)”.
Поки невідомо, що саме планують розповідати школярам під час курсу. Його метою є “виховання учнів у дусі патріотизму” та “формування орієнтирів у молодого покоління”.
- Нагадаємо, окупанти використали у війні проти України не менше 210 видів забороненого міжнародними конвенціями озброєння. Вони застосовували їх під час бойових дій стосовно українських військ та українських міст з мирними жителями.
- В освітню школу №4, де окупанти найближчим часом планують відновити навчання, завезли 5 тисяч російськомовних підручників.