Тему будуть вивчати у курсі “Введення в новітню історію Росії” для дев’ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже отримали приблизну робочу програму.

Про це повідомили сайті “Інституту стратегії освіти ” у проєкті програми.

Серед тем курсу було про “возз’єднання” Криму з Росією” та “Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції”. Відтепер до них додали так зване “Визнання” Росією “ЛДНР” (2022 р.)”.

Поки невідомо, що саме планують розповідати школярам під час курсу. Його метою є “виховання учнів у дусі патріотизму” та “формування орієнтирів у молодого покоління”.