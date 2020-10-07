Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.

За даними джерел, пожежа охопила колишній полігон. По всій видимості, вибухають боєприпаси, що не розірвалися.

Через вибухи довелося евакуювати невелике селище, в якому проживає 25 осіб, в 3 км від полігону.

Крім того, на даний момент рятувальники евакуюють жителів з більш 10 прилеглих населених пунктів в радіусі п’яти кілометрів.

За даними МНС РФ, на місце направлені сили та засоби місцевого пожежно-рятувального гарнізону та пожежний потяг. В готовність також наведено літак Іл-76.

  • У Луганській області 5 жовтня між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.