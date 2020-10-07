Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.
За даними джерел, пожежа охопила колишній полігон. По всій видимості, вибухають боєприпаси, що не розірвалися.
Через вибухи довелося евакуювати невелике селище, в якому проживає 25 осіб, в 3 км від полігону.
Крім того, на даний момент рятувальники евакуюють жителів з більш 10 прилеглих населених пунктів в радіусі п’яти кілометрів.
За даними МНС РФ, на місце направлені сили та засоби місцевого пожежно-рятувального гарнізону та пожежний потяг. В готовність також наведено літак Іл-76.
Боеприпасы продолжают взрываться на военном складе в Рязанской области. Огонь уже перекинулся на деревню Кузьминка-2. Ближайшие населённые пункты Желтухино и Шелемишево начали эвакуировать pic.twitter.com/OuiFHUtSWL
— NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020
Из-за взрывов боеприпасов в Рязанской области пострадали два человека, они госпитализированы. Из 14 населенных пунктов вывезено почти две тысячи человек. На место пожара прибыл вице-губернатор, а глава МЧС уже в пути pic.twitter.com/ed0KSVHyto
— NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020
- У Луганській області 5 жовтня між населеними пунктами Ніжньотепле і Артема виникла нова пожежа. Вогонь впритул наблизився до електростанцій, детонують снаряди.