У Рязанській області Російської Федерації сталася пожежа на території військової частини, в результаті якого почалися вибухи.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство “Інтерфакс”.

За даними джерел, пожежа охопила колишній полігон. По всій видимості, вибухають боєприпаси, що не розірвалися.

Через вибухи довелося евакуювати невелике селище, в якому проживає 25 осіб, в 3 км від полігону.

Крім того, на даний момент рятувальники евакуюють жителів з більш 10 прилеглих населених пунктів в радіусі п’яти кілометрів.

За даними МНС РФ, на місце направлені сили та засоби місцевого пожежно-рятувального гарнізону та пожежний потяг. В готовність також наведено літак Іл-76.

Боеприпасы продолжают взрываться на военном складе в Рязанской области. Огонь уже перекинулся на деревню Кузьминка-2. Ближайшие населённые пункты Желтухино и Шелемишево начали эвакуировать pic.twitter.com/OuiFHUtSWL — NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020

Из-за взрывов боеприпасов в Рязанской области пострадали два человека, они госпитализированы. Из 14 населенных пунктов вывезено почти две тысячи человек. На место пожара прибыл вице-губернатор, а глава МЧС уже в пути pic.twitter.com/ed0KSVHyto — NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020