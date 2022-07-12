Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
На теренах Херсонської області окупанти створюють нову військову частину рівня бригади. У такий спосіб вони намагаються створити умови для утримання окупованого півдня.
Керівні посади планують укомплектувати шляхом офіцерів. Проте кандидати незадоволені таким сценарієм. Вони відмовляються від відрядження до України та переїжджати з сім’ями.
Зокрема вище військове керівництво збройних сил Росії не бажає залучати власних рідних та близьких до участі в бойових діях. Тому генерали скерують їх до Сирії, яку вважають безпечнішим місцем служби, аніж український фронт.
У Росії тим, хто відмовляється від участі в бойових діях залишають в документах запис “зрадник батьківщини”. Вже були випадки з понад 26 військовослужбовцями 38 зенітно-ракетної бригади ЗС Росії.
- Нагадаємо, за даними розвідки Сполученого Королівства, через втрати живої сили у повномасштабній війні проти України, міноборони РФ може розпочати мобілізацію в’язнів до приватної військової компанії (ПВК) “Вагнера”.
- Згідно з інформацією дружин окупантів, принаймні деякі військові ЗС РФ психічно та фізично виснажені, оскільки без жодного відпочинку з 24 лютого ведуть постійні бої в Україні.
- Окупанти виводять з ладу свою бойову техніку, щоб не потрапити на війну до України. Російські військові розукомплектували та вивели з ладу 17 бронетранспортерів.