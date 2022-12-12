Про це інформує пропагандистський Telegram-канал Zvezdanews.
Відомо, На території ТЦ у Балашисі горять будматеріали на площі 200 квадратних метрів, вогонь поширився на перший поверх будівлі.
Як повідомляють екстренні служби, причиною пожежі в ТЦ “Стройпарк” у Балашисі стало займання будматеріалів на відкритому майданчику поряд із будівлею, а потім вогонь поширився на 1 поверх торговельного центру. Пожежі присвоєно 3-й ранг складності.
За попередніми даними, постраждалих немає, персонал був евакуйований.
- Російські ЗМІ повідомили, що в тимчасово окупованому Криму в селищі Радянське сталася пожежа в казармі, де нібито загинули російські військові. Водночас над Сімферополем діє протиповітряна оборона.
- Вранці 9 грудня у підмосковному ТЦ “МЕГА Химки” спалахнула масштабна пожежа. На даний час відомо, що внаслідок пожежі загинув працівник торгового центру, а збитки від інциденту оцінюють у 20-30 млрд рублів.