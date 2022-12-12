У Росії чергова пожежа: цього разу горить ТЦ "Стройпарк" в місті Балашиха (Московська область). Інформації про постраждалих поки що немає.

Про це інформує пропагандистський Telegram-канал Zvezdanews.

Відомо, На території ТЦ у Балашисі горять будматеріали на площі 200 квадратних метрів, вогонь поширився на перший поверх будівлі.

Як повідомляють екстренні служби, причиною пожежі в ТЦ “Стройпарк” у Балашисі стало займання будматеріалів на відкритому майданчику поряд із будівлею, а потім вогонь поширився на 1 поверх торговельного центру. Пожежі присвоєно 3-й ранг складності.

За попередніми даними, постраждалих немає, персонал був евакуйований.