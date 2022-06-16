Незважаючи на те, що McDonald’s пішла з російського ринку, у РФ і досі продають фірмові «Біг Маки» у деяких із франчайзингових локацій компанії.

Про це повідомляє британське видання Reuters.

Відомо, що в травні McDonald’s продала більшу частину зі своїх 850 ресторанів у Росії місцевому ліцензіатові. У деяких місцях відкрилися ресторани фаст фуду під новою назвою — “Смачно і крапка”. У меню нових ресторанів флагманського бургера “Біг Мак” немає.

Проте в деяких франчайзингових локаціях продовжується продаж фірмових страв мережі McDonald’s. Зокрема, у закладах на вокзалах Москви та Санкт-Петербурга логотипи McDonald’s замасковані, однак у них продають “Біг Маки” з іншою назвою — “Большой бургер”.

Слід зазначити, що все ж логотипи американського гіганта фаст фуду помітили на пакуваннях із їжею з собою, упаковках страв та в електронних меню франчайзингових закладів.

Зазначається, що франчайзі McDonald’s — Rosinter Restaurants — вилучила Біг Мак зі свого меню, однак, зокрема, у Санкт-Петербурзі, його можна замовити безпосередньо.

Водночас картоплі фрі в ресторанах Rosinter немає, як і Coca-Cola, що також пішла з РФ та не планує експортувати свою продукцію до російських ресторанів.

Наголошується, що “Біг Мак” у франчайзі подають у коробці Chicken Premier, однак в ньому бракує фірмового соусу.

Представники мережі ресторанів зазначили, що зіткнулися з проблемами в постачанні, додавши, що проблему буде розв’язано при нормалізації ситуації з логістикою.