Про це повідомляє британське видання Reuters.
Відомо, що в травні McDonald’s продала більшу частину зі своїх 850 ресторанів у Росії місцевому ліцензіатові. У деяких місцях відкрилися ресторани фаст фуду під новою назвою — “Смачно і крапка”. У меню нових ресторанів флагманського бургера “Біг Мак” немає.
Проте в деяких франчайзингових локаціях продовжується продаж фірмових страв мережі McDonald’s. Зокрема, у закладах на вокзалах Москви та Санкт-Петербурга логотипи McDonald’s замасковані, однак у них продають “Біг Маки” з іншою назвою — “Большой бургер”.
Слід зазначити, що все ж логотипи американського гіганта фаст фуду помітили на пакуваннях із їжею з собою, упаковках страв та в електронних меню франчайзингових закладів.
Зазначається, що франчайзі McDonald’s — Rosinter Restaurants — вилучила Біг Мак зі свого меню, однак, зокрема, у Санкт-Петербурзі, його можна замовити безпосередньо.
Водночас картоплі фрі в ресторанах Rosinter немає, як і Coca-Cola, що також пішла з РФ та не планує експортувати свою продукцію до російських ресторанів.
Наголошується, що “Біг Мак” у франчайзі подають у коробці Chicken Premier, однак в ньому бракує фірмового соусу.
Представники мережі ресторанів зазначили, що зіткнулися з проблемами в постачанні, додавши, що проблему буде розв’язано при нормалізації ситуації з логістикою.
- Раніше стало відомо про вихід із російського ринку кавового гіганту Starbucks.
- Також у травні McDonald’s заявив про продаж бізнесу в Росії у зв’язку з виведенням компанії з країни.