Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Інфляція поглинає передбачені під виробництво озброєння кошти через введені Заходом санкції. Така інформація надійшла з отриманої доповіді апарату уряду РФ. Під час нього обговорювали проблеми виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.
Аби уникнути підвищення цін, російський уряд дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Проте очікуваного результату не було. Натомість ціни виконання робіт подорожчали, як і матеріали з комплектуючими. Наполягання Міноборони РФ зафіксувати ціну призводить до збитків для визначеного “єдиного виконавця” військового замовлення.
Тому Міноборони РФ поставили виконання замовлення під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками.
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