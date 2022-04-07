Через інфляцію та санкції у РФ виникли проблеми з виконанням військового замовлення. Водночас в російському бюджеті відсутні додаткові кошти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інфляція поглинає передбачені під виробництво озброєння кошти через введені Заходом санкції. Така інформація надійшла з отриманої доповіді апарату уряду РФ. Під час нього обговорювали проблеми виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Аби уникнути підвищення цін, російський уряд дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Проте очікуваного результату не було. Натомість ціни виконання робіт подорожчали, як і матеріали з комплектуючими. Наполягання Міноборони РФ зафіксувати ціну призводить до збитків для визначеного “єдиного виконавця” військового замовлення.

Тому Міноборони РФ поставили виконання замовлення під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками.