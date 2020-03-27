У Росії за добу виявили 196 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Всього COVID-19 зафіксували у 1036 осіб.

Про це повідомляє Медуза.

“Вперше діагнози поставили хворим у Мордовії і Дагестані. Всього в Росії коронавірус виявили у 1036 осіб, зокрема в 703 людей у Москві”, – йдеться в повідомлення.

Відзначається, що в Москві зафіксовано один летальний випадок. З початку епідемії в Росії загинули троє людей.

Крім того, за останню добу з лікарень виписали семеро осіб. Одужали наразі 45 .