Після року повномасштабного вторгнення в Україну китайський юань замінив долар США як найбільш торгована валюта в Росії. Вперше торги юанем перевищили торги доларом у лютому, а в березні різниця стала ще більш помітною.

Про це повідомило Bloomberg.

До 24 лютого 2022 року на російському ринку обсяг торгів юанем був незначним. Зміна відбулася після додаткових санкцій на російські банки, “які зберегли можливість здійснювати транскордонні перекази в доларах та інших валютах країн, які Кремль називає “недружніми”.

Зокрема, одним із основних каналів міжнародних платежів у країні залишається російський підрозділ Raiffeisen Bank International. Він опинився серед кредиторів, на яких посилено тиснули європейські та американські органи влади.

РФ поглибила зв’язки з Китаєм, коли стався розрив відносин із Заходом. Додамо, що під час зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіня з Путіним він пообіцяв главі Кремля розширити співпрацю у сферах торгівлі, інвестицій, ланцюгів постачань, мегапроєктів, енергетики та високих технологій.

Західні санкції змусили Москву та російські компанії перевести свої зовнішньоторговельні операції з долара і євро на валюти країн, які відмовилися приєднатися до будь-яких обмежень. На початку 2022 року міністерство фінансів РФ перевело свої ринкові операції в юань замість долара і розробило нову структуру Фонду національного добробуту. Вона передбачає, що 60% активів буде утримуватися в юанях.

Також Банк Росії активно закликає компанії та громадян переводити свої активи в рублі або “дружні” валюти, щоб уникнути ризику їхнього блокування або заморожування.

У виданні додали, що долар все одно залишається найпопулярнішою валютою на російському ринку. Американська валюта зрідка поступається юаню за обсягами операцій в окремі торгові дні.

Для Пекіна залишається бар’єром геополітичні побоювання серед світових інвесторів і контроль за рухом капіталу в Китаї, попри те, що юань був популярнішим у Росії. КНР прагне сприяти використанню своєї валюти за кордоном.

У МВФ звітували, що станом на кінець 2022 року глобальні валютні резерви, розміщені в юанях, становили близько 2,7% від загальної суми порівняно з піковим показником у 2,9% у першому кварталі.