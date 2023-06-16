Джерело: Aljazeera

Шейх Мухаммад бін Заїд відвідав Санкт-Петербург.

“Мені приємно бути сьогодні тут з вами, ваша високоповажність, і ми хочемо розвивати ці відносини і покладаємося на вас у цьому”, – сказав Мухаммад Путіну.

Він додав, що ОАЕ хочуть сприяти встановленню миру та виступають за “деескалацію” та “політичне вирішення конфлікту”.

Путін подякував “дуже хорошому партнеру” Росії за його роль у допомозі обміну полоненими.

Арабські Емірати є однією з небагатьох країн, які намагаються публічно зберігати нейтральну позицію щодо вторгнення Росії в Україну.

“ОАЕ продовжують підтримувати усі зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення шляхом діалогу та дипломатії – до глобального миру та стабільності”, – написав Мухаммад у Twitter після зустрічі.