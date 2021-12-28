Про це пише американське видання The New York Times.

Рішення було прийнято після року широких репресій проти опозиції в Росії і більш ніж через три десятиліття після того, як “Меморіал” був заснований групою радянських дисидентів, які вважали, що країні необхідно примиритися зі своїм травмуючим минулим, щоб рухатися вперед. Зокрема, група присвятила себе збереженню пам’яті багатьох тисяч росіян, які загинули або зазнали переслідувань у таборах примусової праці у сталінський період.

В ухвалі судді йдеться про неодноразові порушення законодавства щодо діяльності іноземних агентів (якими охрестили членів “Меморіалу”). Закон, ухвалений у 2012 році, розкритикувався з боку опозиції країни як засіб, розроблений російською державою для придушення всіх інакодумців у країні. Він наказує всім організаціям, які отримують іноземне фінансування та займаються слабо певною політичною діяльністю, називати себе “іноземними агентами” – позначенням, яке несе в собі стигму, що полягає у заробітній платі від іноземних урядів.

Під час заключного судового засідання прокурори заявили, що “Меморіал” “створює хибний образ Радянського Союзу як терористичної держави» та намагається «реабілітувати нацистських злочинців”. Самі члени організації відкинули усі звинувачення як необґрунтовані та назвала ці переслідування “політично мотивованим”.

Рішення було ухвалено, попри заклики протестувальників, які зібралися біля будівлі суду.

Нагадаємо, що у 1995 році саме зусиллями організації “Меморіал” було відкрито місце масових убивств і репресій Радянським Союзом на урочищі Сандармох. Саме там було знищено цвіт української культурної, політичної, релігійної та наукової інтелігенції, серед них – Лесь Курбас, Микола Зеров, Валер’ян Підмогильний, Антін Крушельницький та інші.