У РФ військові масово відмовляються брати участь у бойових діях в Україні. Через відмови скасовують заплановані відрядження особового складу на війну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Військовослужбовців звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг. У такій ситуації опинилися військові 5-ої окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде). Вони писали рапорти на звільнення й тепер їм не видаватимуть вислугу років: рік за три, статус ветерана тощо.

Особовому складу цієї бригади надають відпустки виключно за сімейними обставинами. Особи, які перебувають на війні в Україні, можуть повернутися, наприклад, за причиною смерті близького родича.

У підрозділах, які вже залучені на війну, спостерігається катастрофічна нестача особового складу. Пораненим у шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози та не проводять раніше запланованих операцій. Таке наказало робити командування окупаційних військ. Пораненим військовим пропонують повернутися на фронт.

Від командування надійшла рекомендація лікарям, аби вони надавали дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню “спецоперації” або за дозволом командира пацієнта.

“Відомий випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії, військовослужбовця за 3 дні виписали із шпиталю. Офіційний діагноз – “отит”. Надано рекомендацію не застуджувати вухо. При цьому відмовлено в операційному втручанні”, — наголосили розвідники.

Окупанти намагаються посилити угруповання під окупованим Херсоном шляхом “наявних резервів”. Серед них – 4 батальйони “кадирівців”, які є значно недоукомплектованими. Більшість з них не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів РФ.