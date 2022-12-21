Про це повідомило Reuters.
За словами п’яти високопоставлених керівників телекомунікаційних компаній та інших джерел в галузі, вихід компаній у довгостроковій перспективі може паралізувати мобільні мережі країни.
Ймовірно, у Росії користувачі матимуть повільніші завантаження та оновлення. Ще вони можуть зіткнутися з більш перерваними дзвінками або тими, які не будуть проведені, з більш тривалими відключеннями тощо. У такому випадку оператори втратять можливість оновлювати або ремонтувати програмне забезпечення.
У Росії Ericsson і Nokia мали значну частку ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій. Компанії виробляли від телекомунікаційних антен і до апаратного забезпечення, яке з’єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали. Ще фірми надавали важливе програмне забезпечення, завдяки якому різні частині мережі працювали разом.
“Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій, – ред.)”, — сказав фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер.
До аналогічної думки долучився генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.
У Росії обіцяли налагодити власне виробництво телекомунікаційного обладнання. На сьогодні немає інформації щодо виробників і операторів немає.
- Білий дім спільно з Конгресом підготував законопроєкт щодо визнання у Сполучених Штатах Америки Росії “країною-агресором”.