У Росії може погіршитися якість мобільного звʼязку та Інтернету. Таке може спричинити вихід виробників телекомунікаційного обладнання Nokia та Ericsson.

Про це повідомило Reuters.

За словами п’яти високопоставлених керівників телекомунікаційних компаній та інших джерел в галузі, вихід компаній у довгостроковій перспективі може паралізувати мобільні мережі країни.

Ймовірно, у Росії користувачі матимуть повільніші завантаження та оновлення. Ще вони можуть зіткнутися з більш перерваними дзвінками або тими, які не будуть проведені, з більш тривалими відключеннями тощо. У такому випадку оператори втратять можливість оновлювати або ремонтувати програмне забезпечення.

У Росії Ericsson і Nokia мали значну частку ринку телекомунікаційного обладнання та близько 50% базових станцій. Компанії виробляли від телекомунікаційних антен і до апаратного забезпечення, яке з’єднує оптичне волокно, що передає цифрові сигнали. Ще фірми надавали важливе програмне забезпечення, завдяки якому різні частині мережі працювали разом.

“Ми працюємо до кінця року, і саме тоді закінчується термін дії всіх винятків (від санкцій, – ред.)”, — сказав фінансовий директор Ericsson Карл Мелландер.

До аналогічної думки долучився генеральний директор Nokia Пекка Лундмарк.

У Росії обіцяли налагодити власне виробництво телекомунікаційного обладнання. На сьогодні немає інформації щодо виробників і операторів немає.