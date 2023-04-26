Напередодні повномасштабного вторгнення Росії на територію України російський орган Роскомнадзор вимагав, щоб з платформи YouTube було вилучено відео з лекцією історика Дмитра Юркова про "секретні бункери", розташовані у Москві.

Про це повідомляє російське видання “Медуза”.

Як повідомляється, співробітники Роскомнадзора заявили, що у відеоролику нібито була оприлюднена “інформація, що становить державну таємницю”.

Напередодні, у грудні 2021 року, Московський міський суд визнав незаконним відео з лекцією Юркова “Урядові бункери Москви”.

Відтак, через витік даних Роскомнадзору журналісти з’ясували, що в лютому 2022 року працівник радіочастотного центру Ігор Родін надіслав своєму колезі документ під назвою “Держтаємниця Бункер.docx” з пропозицією додати лекцію Юркова до реєстру забороненої інформації на підставі рішення суду.

У виданні наголосили, що відео з лекцією доступне і сьогодні. Платформа YouTube у відповідь на прохання вилучити відеоролик попросила рішення суду, проте в Роскомнадзорі відповіли, що засідання проходило в закритому режимі.