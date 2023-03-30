У Росії на судове слухання до затриманого журналіста The Wall Street Journal не допустили адвоката.

Про це повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран у Twitter.

Журналістка послалася на прокремлівське видання ТАСС.

“Мені сказали, що вже мають призначеного адвоката”, — сказав адвокат Даніїл Берман.

Російський пропагандистський телеканал “Звезда” повідомив, що Федеральна служба безпеки Росії запросила арешт для журналіста американської газети у справі через шпигунство. До суду надійшли матеріали за клопотанням слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Евана Гершковича.

Про затримання журналіста стало відомо 30 березня. У ФСБ РФ заявили, що припинили протиправну діяльність репортера, якого звинуватили в тому, що він виконував завдання США збирати дані про “одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”. Його затримали в Єкатеринбурзі та відкрили кримінальну справу.

У відповідь The Wall Street Journal рішуче заперечило звинувачення ФСБ. Видання вимагало негайно звільнити Евана Гершковича.

“Звезда” навела слова прессекретаря президента РФ Дмитро Пєскова, який сказав, що співробітники ФСБ затримали журналіста на місці злочину, тому “мови про підозри немає”.

“Наскільки нам відомо, його взяли на місці злочину”, — зазначив офіційний представник Кремля.