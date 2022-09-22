Найближчим часом Росія не має можливості забезпечити нових резервістів навчанням та зброєю, які необхідні для війни в Україні. Армія РФ поки не готова для швидкого та ефективного розгортання 300 тисяч військових.

Про це повідомило CNN.

За словами фахівця з Європи та Євразії стратегічної аналітичної фірми Sibylline у Лондоні Алекса Лорда, президент РФ Володимир Путін може призвати скільки завгодно резервістів, але їх потрібно чимось споряджати. Нині Росія “вже бореться за ефективне оснащення своїх професійних сил” після значних втрат техніки під час війни.

Інститут вивчення війни (ISW) звітував, що російські сили втратили від 50% до 90% своєї чисельності в деяких підрозділах через наступ ЗСУ. Ще було втрачено або ліквідовано велику кількість бронетехніки.

Аналітики Oryx звітували, що від початку російського вторгнення окупанти втратили понад 6 300 машин, зокрема 1 168 танків. Під час наступу українські сили захопили десятки російських танків, зокрема сучасні.

“На практиці у них не вистачає сучасного обладнання… для такої кількості нових військ”, – сказав військовий аналітик Oryx Якуб Яновський.

Джей Ті Крамп, Генеральний директор Sibylline і ветеран британських ЗС, заявив, що РФ вже починає відчувати нестачу боєприпасів деяких калібрів. Москва шукає джерела ключових компонентів, які необхідні для ремонту або заміни озброєння.

Російська армія має проблеми з відсутністю мотивації. Окупанти не мають чіткого уявлення навіщо вони ризикують своїм життям.

Навіть за умови, що РФ мала б все необхідне обладнання, зброю та мотивацію — швидко підготувати 300 тисяч солдатів до бою неможливо.

“Ні додаткових офіцерів, ні об’єктів, необхідних для масової мобілізації, зараз у Росії немає”,– зазначив Трент Теленко, колишній аудитор з контролю якості Агентства з управління оборонними контрактами США, який вивчав російську логістику.

На думку Алекса Лорда, щонайменше три місяці піде на збір, навчання та розгортання російських резервістів. Тобто це відбудеться вже під час зимового періоду. На його думку, навряд чи “приплив резервістів вплине на поле бою до весни 2023 року”. Він вважає, що після їх прибуття вони, ймовірно, будуть погано навчені та погано екіпіровані.