Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що у російському інформаційному просторі не створили єдиного наративу щодо смерті пропагандиста Максима Фоміна, відомого під псевдонімом Владлен Татарський. Це призвело до неоднозначних реакцій на його смерть серед російських мілблогерів та ЗМІ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зауважили фахівці, у смерті Татарського влада РФ звинуватила Україну та російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема національний антитерористичний комітет РФ заявив, що українські спецслужби співпрацювали з Фондом боротьби з корупцією, який Навальний заснував у 2011 році, для планування нападу на Татарського.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також заявив, що за смертю блогера може стояти український уряд, і заявив, що Україна вже вбивала інших росіян, зокрема Дар’ю Дугіну.

Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу на теракт і заявив, що він був спланований на території України.

У МВС Росії підтвердили, що скульптура, передана Татарському перед смертю, містила приховану вибухівку.

3 квітня Слідчий комітет Росії підтвердив, що російська влада затримала Дар’ю Трепову за підозрою в нападі. Влада оприлюднила фрагмент допиту Трепової, в якому вона заявила, що її допитували, хто просив передати скульптуру Татарському. Водночас вона не сказала чи знала, що у скульптурі була вибухівка.

“Спектр різних офіційних відповідей помітно розрізнений, з відсутністю консенсусу серед офіційних російських джерел щодо причетності Трепової або зв’язку з українськими спецслужбами чи Фондом боротьби з корупцією Навального”, – зауважили в ISW.

Фахівці наголосили, що у РФ не змогли сформувати єдину відповідь щодо смерті Татарського, що призвело до неоднозначних реакцій відомих провоєнних голосів.

До прикладу, декілька відомих мілблогерів і агрегаторів новин зосередилися на повідомленому розслідуванні щодо Дар’ї Трепової та аналізі кадрів, що передували вибуху та після нього.

Інші мілблогери стверджували, що атаку здійснили українські спецслужби, і посилили інформацію про розслідування, не пропонуючи додаткових коментарів щодо ситуації.

Народне ополчення “ДНР” опублікувало просте повідомлення з жалобою , не вдаючись до інформаційної відповіді Кремля.

Окупаційний депутат Запорізької області Володимир Рогов стверджував, що невідомі зловмисники націлилися на Татарського через те, що він прислухався до російської та української точки зору, мав понад 500 000 підписників у Telegram і ефективно організовував збори пожертвувань для російських військ.

“Оскільки російські офіційні особи намагаються активізувати офіційний наратив навколо розслідування Національного антитерористичного комітету, російські мілблогери, ймовірно, все більше критикуватимуть результати та висновки розслідування, а смерть Татарського, ймовірно, стане головним моментом невралгії інформаційного простору”, – мовиться у звіті аналітиків.

Один російський мілблогер і політичний аналітик відверто розкритикував офіційну російську реакцію на смерть Татарського та зазначив, що російські посадовці, ймовірно, визначили остаточні висновки розслідування .

“Відсутність цілісного наративу в проросійському інформаційному просторі нагадує реакцію на успішний контрнаступ України в Харківській області восени 2022 року, коли пропагандистська машина Кремля спочатку не спромоглася визначити риторичну лінію для відповіді на масові українські досягнення та спричинила поломку в інформаційному просторі, яка проявилася в неузгоджених реакціях усієї провоєнної спільноти”, – резюмували фахівці.