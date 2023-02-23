Експерти Інституту вивчення війни проаналізували виступ президента РФ Володимира Путіна 22 лютого та відкликання указу від 2012 року, який частково підкріплював суверенітет Молдови у розв'язанні питання про майбутнє Придністров’я.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Як зазначили експерти, під час виступу 22 лютого у Москві на мітингу до Дня захисників Вітчизни, очільник Кремля відновив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія “бореться за свої історичні кордони”. Таку ж заяву він озвучував напередодні 24 лютого 2022 року, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

“Інших помітних зауважень щодо ходу війни Путін не обговорював і не обговорював конкретних завдань на передовій. Концепція “історичних кордонів” Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії”, – зауважили в iSW.

Промова Путіна також відбулася після того, як 21 лютого він відкликав свій указ від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Зокрема Путін скасував свої накази МЗС РФ від 2012 року твердо дотримуватися принципів Статуту ООН, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності і зобов’язання Росії активно шукати шляхи розв’язання питання Придністров’я на основі поваги до територіальної цілісності Молдови.

Як зауважили аналітики, відкликання цього указу не свідчить про те, що Росія має намір вдертися у Молдову, адже для цього у неї не вистачає військового потенціалу. Водночас такий крок вказує на те, що Кремль розпочав ескалацію своїх постійних зусиль підірвати державність Молдови.