Про це повідомили на сайті Міжнародного меморіалу.

14 жовтня в офісі Міжнародного Меморіалу відбувався показ фільму “Гарет Джонс”(в Україні відомий, як “Ціна правди”) польської режисерки Агнешки Холланд. Показ фільму був організований разом з Польським культурним центром (має статус дипломатичної місії МЗС Польщі) в межах фестивалю “Документальне середовище”. Демонстрація стрічки була погоджена заздалегідь з МЗС Росії.

Втім, вже за 20 хвилин від початку заходу в будівлю увірвалось приблизно два десятки чоловіків зі знімальним обладнанням, захопили простір сцени, вигукували образливі гасла та провокували на конфлікт співробітників і глядачів. Зокрема, невідомі чоловіки кричали “Ганьба” та “Не забудемо, не пробачимо”.

 

Зрештою організатори заходу викликали поліціянтів. До їхнього приїзду більшість чоловіків, які зірвали показ, утекли. Але деяких вдалося втримати.

“Поведінка співробітників правоохоронних органів (МВС і Росгвардія) виявилася, м’яко кажучи, дивною. Вони чомусь оголосили про проведення в Міжнародному меморіалі “несанкціонованого заходу” (що не відповідало дійсності) і не проявили належного інтересу до пошуку та затримання людей, які хотіли зірвати кінопоказ”, – пояснили в Меморіалі.

Поліціянти заблокували двері за допомогою наручників та не випускали глядачів і співробітників організації, а спроби піти припинялися правоохоронцями жорстко.

Від усіх відвідувачів та працівників вимагали заповнити анкету та розповісти про мету відвідування заходу. Чому людей не випускали, силовики не уточнили.

Також співробітники правоохоронних органів не допускали в будівлю адвоката з ордером та вилучили відео з камер спостереження, відеореєстратор та частину обладнання сигналізації.

Зазначається, що все було зафіксовано на відеокамери, а співробітники Міжнародного меморіалу написали заяви в поліцію.

В Меморіалі переконані, що інцидент не був пов’язаний зі стрічкою, яку збиралися демонструвати.

“Звичайно, це (напад, – ред.) було проти “Меморіалу”, а не проти фільму. Фільм був лише приводом”, – заявила речниця Меморіалу Наталя Петрова у коментарі для Reuters.

ДОВІДКА.Міжнародний Меморіал – міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство “Меморіал” (скор. Міжнародний Меморіал). Це некомерційна організація, заявлена мета якої — дослідження політичних репресій в СРСР і сучасної Росії, сприяння реабілітації осіб, які зазнали політичних репресій.  Свою діяльність організація здійснює на території Російської Федерації, Казахстану, Латвії, України та інших держав, де діють члени Міжнародного Меморіалу. В Росії організацію визнано “іноземним агентом”.

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