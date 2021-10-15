У Москві на показ фільму “Гарет Джонс” про Голодомор в Україні увірвалися невідомі чоловіки та зірвали захід.

Про це повідомили на сайті Міжнародного меморіалу.

14 жовтня в офісі Міжнародного Меморіалу відбувався показ фільму “Гарет Джонс”(в Україні відомий, як “Ціна правди”) польської режисерки Агнешки Холланд. Показ фільму був організований разом з Польським культурним центром (має статус дипломатичної місії МЗС Польщі) в межах фестивалю “Документальне середовище”. Демонстрація стрічки була погоджена заздалегідь з МЗС Росії.

Втім, вже за 20 хвилин від початку заходу в будівлю увірвалось приблизно два десятки чоловіків зі знімальним обладнанням, захопили простір сцени, вигукували образливі гасла та провокували на конфлікт співробітників і глядачів. Зокрема, невідомі чоловіки кричали “Ганьба” та “Не забудемо, не пробачимо”.

А как проходит ваш вечер? pic.twitter.com/wg7TIu72LI — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Зрештою організатори заходу викликали поліціянтів. До їхнього приїзду більшість чоловіків, які зірвали показ, утекли. Але деяких вдалося втримати.

“Поведінка співробітників правоохоронних органів (МВС і Росгвардія) виявилася, м’яко кажучи, дивною. Вони чомусь оголосили про проведення в Міжнародному меморіалі “несанкціонованого заходу” (що не відповідало дійсності) і не проявили належного інтересу до пошуку та затримання людей, які хотіли зірвати кінопоказ”, – пояснили в Меморіалі.

Поліціянти заблокували двері за допомогою наручників та не випускали глядачів і співробітників організації, а спроби піти припинялися правоохоронцями жорстко.

Сейчас правоохранители не выпускают сотрудников из офиса. https://t.co/u09swWm9sz — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Правоохранители отказываются сообщать, на каких основаниях они не выпускают сотрудников из офиса.

Евгении Гиндлис попытался выйти из здания. pic.twitter.com/nxeX5W9163 — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Отпустить сотрудников домой?

Ну а может – pic.twitter.com/ehpRa5LUlo — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Від усіх відвідувачів та працівників вимагали заповнити анкету та розповісти про мету відвідування заходу. Чому людей не випускали, силовики не уточнили.

Також співробітники правоохоронних органів не допускали в будівлю адвоката з ордером та вилучили відео з камер спостереження, відеореєстратор та частину обладнання сигналізації.

В здание не впускают подъехавших адвокатов. – у нас юрист ждёт

– пусть подождёт

– она хотела бы участвовать в орм

– пусть хочет pic.twitter.com/ilXQiGTDtp — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Пустите адвокатов в «Мемориал»! pic.twitter.com/ZQ42PS4mud — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Какие времена, такие и интервью – через щель двери, запертой наручниками. pic.twitter.com/nV9j9vIaqQ — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Полицейские ушли, но не забыли прихватить пожаро-охранную сигнализацию.

Уходим спать, все подробности завтра. — ПЦ Мемориал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Зазначається, що все було зафіксовано на відеокамери, а співробітники Міжнародного меморіалу написали заяви в поліцію.

В Меморіалі переконані, що інцидент не був пов’язаний зі стрічкою, яку збиралися демонструвати.

“Звичайно, це (напад, – ред.) було проти “Меморіалу”, а не проти фільму. Фільм був лише приводом”, – заявила речниця Меморіалу Наталя Петрова у коментарі для Reuters.

ДОВІДКА.Міжнародний Меморіал – міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство “Меморіал” (скор. Міжнародний Меморіал). Це некомерційна організація, заявлена мета якої — дослідження політичних репресій в СРСР і сучасної Росії, сприяння реабілітації осіб, які зазнали політичних репресій. Свою діяльність організація здійснює на території Російської Федерації, Казахстану, Латвії, України та інших держав, де діють члени Міжнародного Меморіалу. В Росії організацію визнано “іноземним агентом”.