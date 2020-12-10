У Росії невідомі обікрали надсекретний військовий літак Іл-80, який називають "літаком судного дня", або ж "повітряним командним пунктом".

Про це повідомляє американський телеканал CNN, а також російські ЗМІ.

Іл-80 – російський повітряний командний пункт, розроблений КБ ім. Ільюшина. Як повідомляло російське агентство “Інтерфакс”, це один із найбільш засекречених літаків міноборони РФ.

У ЗМІ ці “повітряні командні пункти” назвали “літаками судного дня”. Їх планували задіяти в разі ядерної війни (якщо наземні структури управління будуть знищені).

Російські ЗМІ писали, що такі літаки можуть злітати з будь-якого цивільного або військового аеродрому. У кожного літака є потужний двигун, сучасні засоби зв’язку і система життєзабезпечення, що дозволяє залишатися в повітрі кілька днів. Крім лобового скла кабіни пілотів, у літака немає ілюмінаторів, тому особи, що знаходяться на борту, не будуть засліплені ядерним вибухом. У хвостовій частині знаходиться антена для зв’язку з підводними човнами.

Як зазначає CNN, Іл-80 призначений для перевезення високопоставлених посадових осіб РФ, в тому числі президента Росії Володимира Путіна, в разі ядерної атаки.

Всього в РФ було вироблено чотири літаки Іл-80.

Літак обікрали на аеродромі “Таганрог-Південний”, де він перебував у рамках планових робіт із модернізації. Був розкритий вантажний люк, і злодії винесли з літака близько 39 блоків і п’ять плат радіостанцій.

Крадіжку виявили лише під час огляду літака на аеродромі. 4 грудня за вказаним фактом в поліцію звернувся представник Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу ім. Берієва.

Про інцидент російські ЗМІ почали повідомляти 7 грудня.

Агентству “Інтерфакс” у ГУ МВС Росії повідомили, що з літака було викрадено майно на суму понад мільйон рублів.

ЗМІ з посиланням на правоохоронців повідомляли, що поліцейські вже зняли з поверхні вантажного люка, в одному з відсіків літака і на кинутій всередині кришці розподільного пристрою відбитки пальців злодіїв. Також у відсіках знайшли відбитки їхнього взуття.

Однак поки що про затримання підозрюваних не повідомляється, як і про те, чи встановлені їхні особи.

Як пише CNN, на місці інциденту були посилені заходи безпеки.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков під час телефонної конференції з журналістами охарактеризував інцидент як “надзвичайну ситуацію”.

“Звичайно, буде розслідування, і будуть вжиті заходи, щоб цього більше не повторилося”, – заявив він.

Пєсков не уточнив, хто відповідає за безпеку літака.

За даними CNN, найбільш відомими моделями подібних спеціалізованих літаків є американські Boeing E-4B на базі лайнерів Boeing 747 та російські Іл-80, розроблені на основі пасажирських Іл-86.