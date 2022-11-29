Про це повідомляє російське пропагандистське вила РИА Новости.

За словами Авдєєва, після заяви понтифіка про особливу жорсткість чеченців та бурятів у війні проти України, він “висловив рішучий протест” дипломатичній службі Ватикану.

Як наголосив російський дипломат, він “висловив обурення” щодо таких інсинуацій зазначивши, що “ніщо похитне згуртованість і єдність багатонаціонального” народу Росії.

Як відомо, в інтерв’ю єзуїтському журналу “Америка” Папа Римський заявив, що вважає Росії країною-агресором, однак наголосив, що найжорстокішими є окремі народності РФ.

“Загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належить до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, – це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному, хоча добре відомо, кого я засуджую. Не обов’язково вказувати ім’я та прізвище”, – заявив Папа.