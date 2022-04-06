Про це повідомляють #Букви.

Як заявив спікер російської Держдуми, Володимир Жириновський помер “після важкої та тривалої хвороби”.

Відтак він запропонував присутнім у Держдумі РФ вшанувати пам’ять лідера російської партії “ЛДПР” хвилиною мовчання.

Що відомо про Володимира Жириновського?

Першою партією Жириновського став “Демократичний Союз”, який очолювала Валерія Новодворська. У 1988 році він взяв участь у з’їзді політсили, проте невдовзі вийшов із партії.

Через рік, разом з Володимиром Богачовим, створив власну партію – Ліберально-демократичну партію Радянського Союзу (ЛДПРС), проте офіційно її зареєстрували лише у 1991 році, коли СРСР вже не існувало. У тому ж 1991 році вперше балотувався на пост президента РФ та зайняв третє місце. Загалом Жириновський шість разів намагався стати російським президентом та найвищим його результатом стали вибори у 2008 році – 9,35% голосів та третє місце.

У 1993 році разом зі своєю партією “ЛДПР” потрапив у Держдуму. На момент смерті також був депутатом Держдуми РФ.

Популярність Жириновському принесла його нестримана, ексцентрична поведінка на різноманітних політичних ток-шоу. Політик не стежив за своїми заявами, міг у будь-який момент та спосіб образити чи принизити опонента.

Підтримував анексію Криму у 2014 році та з того часу досить часто робив антиукраїнські заяви. Також у 2014 році закликав Польщу, Угорщину та Румунію “розділити Україну”.

“Чому б Польщі, Румунії, Угорщині не подумати про те, щоб домогтися проведення референдуму на територіях вищевказаних областей України, а також у суміжних регіонах Польщі, Румунії та Угорщини?” – мовилось в офіційному листі Жириновського. У 2015 році відзначився заявою про те, що так звані “Л/ДНР” були створені американцями з метою “викачувати гроші з Росії”.

Часто закликав розпочати повномасштабну війну, “бомбити Україну та Європу”.

Незадовго до того, як потрапив у лікарню, Володимир Жириновський також закликав до повномасштабної війни в Україні та захопити Київ.

Додамо, що до лікарні Жириновський потрапив у лютому 2022 року. Офіційно повідомлялось, що 75-річний політик захворів на коронавірус, хоча сам Жириновський запевняв, що 7 разів робив щеплення російською вакциною “Спутник V” та ще раз іншою російської вакциною “КовіВак”.

З моменту шпиталізації у ЗМІ неодноразово з’являлись повідомлення про смерть Володимира Жириновського, проте їх завжди спростовували повідомленнями, що “стан політика важкий, проте він не помер”.

Востаннє повідомлення про смерть Жириновського публікували ЗМІ 25 березня. Тоді про смерть політика написав російський сенатор Олександр Пронюшкін, проте В’ячеслав Володін спростував цю інформацію. Опісля Пронюшкін поспішно видалив повідомлення про смерть Жириновського.

Водночас користувачі соцмереж подейкують, що Жириновський дійсно міг померти ще два тижні тому, проте офіційно цього не повідомляли, оскільки сподівались затьмарити цією новиною інший інформаційний привід. Тепер таким чином влада РФ нібито намагається відтіснити на другий план скоєні у Бучі воєнні злочини росіян.