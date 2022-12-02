Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Зазначається, що інцидент стався у Надеждинському районі Приморського краю.
За даними міноборони РФ, екіпаж МіГ-31 потрапив в аварію під час навчально-тренувального польоту винищувача.
Екіпажу вдалось катапультуватись.
Також повідомляється, що політ здійснювався без боєкомплекту, а винищувач впав у безлюдному місці, тому жодних руйнувань на землі не завдано.
ДОВІДКА: МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Літак створювався, перш за все, для прикриття території СРСР від удару крилатими ракетами з боку Арктики, де не існувало суцільного радіолокаційного поля.
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