Про це повідомило пропагандистське “РИА Новости“.

Пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився поїсти в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то стався вибух.

Попередньо вважається, що підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста  на території Росії.

Водночас SHOT написало, що пропагандист отримав серйозні поранення ніг.

“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, — йдеться у повідомленні.

Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.

“Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося – їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, — заявив рух.

Довідка. Захар Прілєпін — співголова партії “Справедлива Росія – За правду”, письменник та ексдепутат Держдуми. У 2023 році він підписав контракт із Росгрвардією та поїхав на тимчасово окуповані території України. Він ще до російської окупації добровольцем організовував так звані “гуманітарні місії”.