У Нижньому Новгороді була підірвана автівка пропагандиста Захара Прилєпіна, який на момент вибуху перебував в транспорті. Внаслідок цього водій загинув, а письменника поранено.

Про це повідомило пропагандистське “РИА Новости“.

Пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився поїсти в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то стався вибух.

Попередньо вважається, що підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста на території Росії.