Про це повідомило пропагандистське “РИА Новости“.
Пропагандист зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Він зупинився поїсти в кафе в Нижньогородській області, а коли знову вирушив, то стався вибух.
Попередньо вважається, що підозрювані в організації вибуху супроводжували машину пропагандиста на території Росії.
Водночас SHOT написало, що пропагандист отримав серйозні поранення ніг.
“Вибухівка була закладена під капот. Авто вибухнуло близько 10:40 і перекинулося. Воронка під машиною діаметром близько півтора метра і 0,7 метра глибиною. На місці чекають вертоліт”, — йдеться у повідомленні.
Відповідальність за підрив взяв на себе рух “Атеш“, який, за їхніми ж словами, полював за пропагандистом з початку року.
“Його дістали. Усе тільки починається для рашистів. Захар Прилєпін був поганим письменником, та й як людина погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось прямо як відчували. І збулося – їхав на своїй козирній Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а з сюрпризом на днищі автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні”, — заявив рух.
Довідка. Захар Прілєпін — співголова партії “Справедлива Росія – За правду”, письменник та ексдепутат Держдуми. У 2023 році він підписав контракт із Росгрвардією та поїхав на тимчасово окуповані території України. Він ще до російської окупації добровольцем організовував так звані “гуманітарні місії”.
- На початку лютого російський пропагандист Ігор Мангушев з позивним “Берег” помер після того, як йому прострелили голову в тилу російських військових. Лідер російського націоналістичного руху “Світла Русь” закликав до геноциду українців та влаштував виступ з людським черепом, за його словами, захисника “Азовсталі”.
- Для сюжету у програмі “Вести недели” на “Россия 1” російський пропагандист допоміг військовим РФ заряджати снаряди, щоб завдавати ударів по українських містах.