Про це повідомило російське видання “Верстка“.
Видання зазначило, що їх розкупили за кілька хвилин після виступу Путіна. Водночас йдеться, що з моменту оголошення мобілізації заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас. Рішення стосується тих громадян, які перебувають на військовому обліку.
Зазначимо, що сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію “для захисту Росії”. Указ вже підписано.
Мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні. Голова Кремля заявив, що всі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.
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