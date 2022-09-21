Про це повідомило російське видання “Верстка“.

Видання зазначило, що їх розкупили за кілька хвилин після виступу Путіна. Водночас йдеться, що з моменту оголошення мобілізації заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас. Рішення стосується тих громадян, які перебувають на військовому обліку.

Фото: Верстка

Зазначимо, що сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію “для захисту Росії”. Указ вже підписано.

Мобілізаційні заходи розпочнуться сьогодні. Голова Кремля заявив, що всі мобілізовані та учасники “спецоперації” отримають виплати й статус військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

Фото: Верстка