У Російській Федерації вирішили підвищити призовний вік, відтак вже навесні цього року на строкову службу в російську армію збираються призивати громадян віком до 30 років.

Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов в інтервʼю виданню “Парламентская газета”.

За його словами, підвищення призовного віку в Росії триватиме від 1 до 3 років, сам процес відбуватиметься поетапно.

Картаполов зазначив, що до початку весняного призову кожен військкомат має зʼясувати, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги, та привести ці дані у відповідність до військових завдань.

“Умовно кажучи, у розпорядженні військкомату перебуває сто осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання – 200 осіб. Відповідно, половину з них складуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину – люди віком від 21 року до 30 років. І ось так поетапно на нову систему ми й переходитимемо, у кожну кампанію поступово збільшуючи призовний вік”, – розповів Андрій Картаполов.

Зазначимо, що раніше, наприкінці травня минулого року, Держдума ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії. За кілька днів президент РФ Володимир Путін підписав закон про приймання до армії на контракт осіб віком до 65 років.

Зазначимо, що раніше у розвідці повідомляли, що Російська Федерація планує чергову хвилю мобілізації й наступ з метою захоплення нових територій України. Проте Збройні сили України готові до відбиття наступу й водночас до подальшого визволення української землі.

За словами представника ГУР Андрія Черняка, Російська Федерація, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього може бути спорудження фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях: у Запорізькій області, на півдні окупованої Херсонщини, на півночі Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії, і вони вже там будують оборонні споруди”, – розповів Андрій Черняк.

Крім того, Андрій Черняк наголосив, що мобілізація, яку, за даними ГУР МО України, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.