В мінтрансі РФ розробили законопроєкт, згідно з яким служби таксі мають передавати дані про перевезення до ФСБ.

Про це повідомляє РБК.

У міністерстві транспорту РФ розробили законопроєкт, згідно з яким перевізники мають “передавати дані про поїздки” до ФСБ.

Служби замовлення таксі мають надати “автоматизований віддалений доступ” до своїх інформаційних систем федеральній службі безпеки РФ.

Йдеться про дані, які використовуються “для отримання, зберігання та обробки і передачі замовлень легкового таксі”.

Проте, у тексті законопроєкту не повідомляється, навіщо такі дані передаватимуться російським спецслужбам.

В РБК повідомляють, що цей законопроєкт було погоджено з мін’юстом РФ, ространснаглядом, міністерством праці, міністерством фінансів, міністерством економічного розвитку, мінпромторгом, федерельною податковою службою, і міністерством охорони здоров’я.

Автори законопроєкту також пропонують запровадити низку нововведень: обмежити кількість легкових таксі для одного регіону, запровадити мінімальний тариф на перевезення пасажирів та багажу, запровадити регіональні реєстри перевізників, легкових таксі та служб замовлення таксі та інше.