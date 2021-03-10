У Росії з 10 березня почали сповільнювати швидкість роботи соціальної мережі Twitter через невиконання вимоги про видалення "забороненого контенту".

Про це інформує агентство Reuters із посиланням на Роскомнагляд – російську федеральну службу з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій.

Роскомнагляд погрожує повністю заблокувати Twitter у Росії. У відомстві стверджують, що станом на середу у соцмережі є понад 3000 “заборонених” у РФ публікацій.

Як інформує російське агентство “Інтерфакс”, швидкість роботи сервісу мікроблогів Twitter уповільнена в Росії на всіх мобільних і на половині стаціонарних пристроїв.

“З метою захисту російських громадян і примусу інтернет-сервісу до виконання законодавства на території РФ щодо Twitter з 10 березня 2021 року вжито заходів централізованого реагування, а саме первинне уповільнення швидкості роботи сервісу… Уповільнення буде реалізовано на 100% мобільних пристроїв і на 50% стаціонарних пристроїв”, – йдеться у заяві Роскомнагляду.

У відомстві додали, що якщо Twitter продовжить ігнорувати вимоги, то “заходи впливу будуть продовжені” – “аж до блокування”.

У відомстві наполягають, що соцмережа з 2017 року не видаляє на вимогу регулятора “контент, що схиляє неповнолітніх до скоєння самогубств, що містить дитячу порнографію, а також інформацію про використання наркотичних засобів”. За цей час Роскомнагляд направив у Twitter понад 28 тисяч скарг.

У відомстві стверджують, що станом на 10 березня не видаленими залишаються 3168 матеріалів із забороненою інформацією.

Як зазначає агентство Reuters, Twitter, як і інші американські соцмережі, широко використовуються в Росії союзниками нещодавно засудженого до тюремного ув’язнення опозиціонера Олексія Навального.

З 2019 року Роскомнагляд домагається від Twitter інформації про локалізацію персональних даних російських користувачів у РФ. З 2020 року російські суди почали штрафувати компанію за невиконання цієї вимоги.