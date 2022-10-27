Про це повідомляє Sky News.
Оскільки Росія продовжує зазнавати військових невдач в Україні, приблизно 50 співробітникам заводу EcoCity, який знаходиться в російському місті Орел, цього тижня було наказано з’явитися на місцевий призовний пункт, щоби “допомогти” російським силам в Україні.
Зазначається, що половина працівників є громадянами Узбекистану.
Чоловіки показали свої узбецькі паспорти та просили президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва втрутитися.
ДОВІДКА: Минулого місяця президент РФ Володимир Путін наказав провести часткову мобілізацію в Росії. Відтак міністр оборони Кремля Сергій Шойгу заявив, що Росія мобілізує 300 000 резервістів для підтримки своєї військової кампанії.
Це була перша мобілізація у Росії з часів Другої світової війни. За словами Путіна, додаткова сила потрібна, щоби виграти війну не лише проти України, але й проти її західних “спонсорів”.
Однак з того часу продовжують надходити повідомлення про те, що й чоловіків без військового вишколу відправляють служити в російську армію.
- На військові бази Росії почали надходити перші частини призваних в межах ініціативи часткової мобілізації президента РФ Володимира Путіна.
- Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації, спрямованої на негайний вплив на поле бою. Швидкого розв’язання цих проблем немає.