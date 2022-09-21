Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати зокрема посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здавання у полон та мародерства.

Про це йдеться у поправках до законопроекту.

До Кримінального кодексу ввели поняття “мобілізація”, “воєнний стан” і “воєнний час”. Поправками також запроваджено статті про “добровільну здачу в полон” та “мародерство”.

Зазначено, що за добровільний полон загрожуватиме від 3 до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. Мародерство каратиметься 15 роками колонії. Обтяжуючими обставинами є вчинення злочину “в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час”.

Росіяни, які перебувають в запасі, й були призвані на військові збори, будуть нести кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство так само, як і контрактники та призовники.

Законопроєкт ухвалили 20 вересня, напередодні того, як президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.