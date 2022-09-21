Про це йдеться у поправках до законопроекту.
До Кримінального кодексу ввели поняття “мобілізація”, “воєнний стан” і “воєнний час”. Поправками також запроваджено статті про “добровільну здачу в полон” та “мародерство”.
Зазначено, що за добровільний полон загрожуватиме від 3 до 10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. Мародерство каратиметься 15 роками колонії. Обтяжуючими обставинами є вчинення злочину “в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час”.
Росіяни, які перебувають в запасі, й були призвані на військові збори, будуть нести кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство так само, як і контрактники та призовники.
Законопроєкт ухвалили 20 вересня, напередодні того, як президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
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