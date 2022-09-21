Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здачі в полон та мародерства.

Про це повідомили в поправках до законопроекту.

До Кримінального кодексу ввели поняття “мобілізація”, “воєнний стан” і “воєнний час”. Поправками ввели статті про “добровільну здачу в полон” та “мародерство”.

Зазначено, що за здачу в полон загрожуватиме від 3-10 років позбавлення волі, якщо немає ознак державної зради. Мародерство каратиметься 15-и роками колонії. Обтяжуючими обставинами є вчинення злочину “в період мобілізації або воєнного стану, у воєнний час”.

Росіяни, які перебувають в запасі, й були призвані на військові збори будуть нести кримінальну відповідальність за неявку або дезертирство так само як контрактники та призовники.

Законопроєкт ухвалили 20 вересня напередодні того, як президент Росії Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.