У Росії почали активно видавати повістки представникам інтелігенції з центральних районів та власникам приватного бізнесу. Кремль має намір ліквідувати громадян, які можуть вийти протестувати проти війни.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

У такий спосіб Кремль позбавляється тих, хто може протистояти йому. Українські розвідники наголосили, що повістки стали отримувати після оголошення так званої “часткової мобілізації”. Зокрема робітники промислових підприємств-гігантів.

“Остаточно знищивши громадян, які можуть усвідомлювати крах російської державності, кремлівський диктатор сподівається позбавитися протестів проти війни та безглуздої загибелі сотень тисяч росіян”, – наголосили у ГУР.

Розвідка додала, що з початку російського вторгнення у країні-агресорі суттєво скоротилася чисельність малих народів. У Дагестані, Бурятії, Краснодарському краї, Башкортостані та Волгоградській області найвищий показник кількості жертв. Загиблих набагато більше серед бідних регіонів, де і проживають етнічні спільноти, ніж з розвинених.

“Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему”, — зазначено у повідомленні.