У Росії пред'явили звинувачення Марківу та оголосили його в міжнародний розшук

Російське слідство висунуло військовослужбовцеві Національної гвардії України Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Натомість італійський суд виправдав українця за зазначеним інцидентом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Слідчого комітету Росії.

Країна-окупант обвинувачує Марківа у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова. Вони загинули під час бойових дій на Донбасі.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року під Слов’янськом (Донецька область) нібито передав командуванню для завдавання артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та французького журналіста Вільяма Рогуелона.

Слідчий комітет стверджує, що вони прямували у напрямку залізничного переїзду селища Андріївка, і Марків нібито відкрив вогонь з автомата Калашникова, щоб перешкодити їм покинути місцевість до артилерійського обстрілу.

“У результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі загинули, а Рогуелон отримав поранення”, – йдеться в повідомленні.

“Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. “е”, “ж”, “л” ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марківа оголошено в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту”, – йдеться у повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ.

Також повідомляється, що обвинувачення у вбивстві пред’явлено з урахуванням “показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи”. Марківу в Росії загрожує довічне позбавлення волі.

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна превентивно надіслала в Інтерпол попередження про ймовірну провокацію з боку Росії стосовно українського нацгвардійця Віталія Марківа, повідомляє пресслужба відомства.

За словами Авакова, Національна поліція України системно моніторить інформацію щодо так званої справи Марківа.

11 грудня Національне центральне бюро Інтерполу в Україні надіслало до Генерального секретаріату міжнародної організації кримінальної поліції інформацію про ймовірну спробу неправомірного використання інформаційної системи Інтерполу.

У переданих Інтерполу даних ідеться про те, що у відкритих джерелах з’явилася інформація про намір Слідчого комітету РФ оголосити Марківа в міжнародний розшук із використанням інструментів Інтерполу. Це суперечить ст. 3 Статуту організації та порушує правила опрацювання інформації, оскільки обвинувачення на адресу Марківа є необґрунтованим і політично заангажованим.

Генеральний секретаріат Інтерполу підтвердив надходження інформації та подякував українським колегам за співпрацю.

“Генеральний секретаріат підтверджує отримання вашого повідомлення, наведеного нижче, і хотів би подякувати вашому бюро за постійну участь у забезпеченні цілісності своїх баз даних Інтерполу”, – ідеться в листі генерального секретаріату організації.