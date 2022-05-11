Українські розвідники з'ясували, що у Росії продовжується так звана "прихована мобілізація" і тепер окупанти відправляють воювати проти України випускників військових училищ.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що наразі немає ознак того, що Росія готова завершити війну проти України у найближчому майбутньому. Більш того, окупанти продовжують “приховану мобілізацію”.

Зокрема у РФ проводиться активна агітаційна кампанія та направлення в зону бойових дій випускників та курсантів військових училищ.

У такий спосіб ворог намагається поповнити склад десантних підрозділів, які зазнали вагомих втрат на фронті. До прикладу, більшість випускників рязанського вищого повітрянодесантного командного училища ім. Маргелова відправлять на війну в Україну одразу після випуску, який відбудеться 25 червня.

Також стало відомо, що у війні проти України ЗС РФ задіяли майже 45% автомобілів бригад матеріально-технічного забезпечення (2600 із 6000). Частину, яка залишилась, окупанти планують зберегти для логістичного забезпечення на випадок виникнення інших надзвичайних ситуацій. На даний час поповнити парк втраченої автомобільної техніки ворог намагається викраденими в Україні машинами.

Окрім цього у ГУР МОУ повідомили, що затяжна “спеціальна військова операція” РФ в Україні стала каталізатором для протистояння всередині російського генералітету.

Розбіжність та прихована боротьба у російському генштабі існували ще до 24 лютого 2022 року, однак провал в Україні та намагання інших центрів сили у російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння.